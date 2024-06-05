AI教父、輝達執行長黃仁勳來台颳起旋風，走到哪都大受歡迎，其中最津津樂道的是黃仁勳在演講中提到通化夜市一間水果攤，誇讚老闆娘水果好吃、生意越來越好，「我就喜歡看她成功的樣子。」對此醫師姜冠宇表示，黃仁勳願意欣賞別人成功的人格特質，正代表他是有底氣的人。

台北巿立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇今天在臉書表示，黃仁勳喜歡看別人成功，這種特質其實在美國很普遍，因為在移民社會大家都很辛苦，別人失敗搞不好自己也很麻煩，所以大家一起成功來創造資源，把環境給弄好。

姜冠宇說，這也是美國有點跟歐洲不太一樣的原因，就是避開有內耗的地方，要懂得離開那種期待看見別人失敗的環境，且離開一段時間就會發現，其實自己沒有這麼糟，就是待錯地方。他舉例，就像一瓶可樂在便利商店只賣20、30元，在高檔飯店配個冰塊、檸檬可以賣到近200元的價格，因為在對的地方，任何一個餐點價格太低都不對勁，這就是底氣，而願意看見別人成功的人，都是有底氣的人。

姜冠宇直言，要成為願意看見、欣賞別人成功的人，與自己是否成功無關，而是從徹底遠離不喜歡看別人成功的人開始。