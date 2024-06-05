基隆市警察局新任局長翁群能上任後，為因應退休潮進行人事異動，其中共5名兩線二星的警官晉陞為兩線三星，包含原刑警大隊偵二隊隊長林學志調陞為第四分局副分局長、保安科股長白清秋調陞第一分局副分局長等，共計有22名中階警官進行職務調整，

市警局指出，本次人事作業係配合第6序列職缺陞職及部分第7序列主管退休遺缺辦理調整，依相關人員的品操學能、工作績效、職務歷練、單位衡平等遷調原則，並尊重各單位主管用人意見、兼顧服務年資及個人意願通盤檢討，共調整1名刑警大隊副大隊長、2名直屬隊副隊長、3名副分局長及1名局員秘書、9名組長、3名偵查隊長及2名股長與1名分局勤務中心主任，統一律定於6月7日下午2時到職。

以下為22位警官調動職務名單：

一、 第三分局副分局長張新明調派保安隊副隊長。

二、 第四分局副分局長黃智傑調派刑事警察大隊副大隊長。

三、 保安科股長白清秋調陞第一分局副分局長。

四、 法制科警務員鄭森賢調陞第三分局副分局長。

五、 刑事警察大隊偵查第二隊隊長林學志調陞第四分局副分局長。

六、 第三分局第一組組長江志清調陞秘書科局員。

七、 第一分局第四組組長廖尉賓調陞交通警察隊副隊長。

八、 第一分局第三組組長許文鳴調派該分局第四組組長。

九、 刑事警察大隊偵查第四隊隊長陳昆模調派第一分局第三組組長。

十、 第三分局第三組組長劉逸群調派第二分局第五組組長。

十一、 公共關係科警務員葉錦志調派第三分局第三組組長。

十二、 第三分局第四組組長林榮興調派該分局第一組組長。

十三、 保防科調查員馬辰維調派第三分局第四組組長。

十四、 第三分局警備隊隊長張朝興調派該分局勤務指揮中心主任。

十五、 第四分局第五組組長楊欽益調派秘書科研考股股長。

十六、 第四分局警備隊隊長劉文浩調派該分局第五組組長。

十七、 勤務指揮中心警務員楊鈞耀調派保安科警備股股長。

十八、 少年隊第二組組長施健良調派婦幼警察隊第二組組長。

十九、 少年隊警務員陳明倫調派該隊第二組組長。

二十、 第二分局偵查隊隊長郭萬鈞調派刑事警察大隊偵查第二隊隊長。

二十一、 刑事警察大隊偵查第三隊警務員簡邦哲調派第二分局偵查隊隊長。

二十二、 第四分局偵查隊隊長李國忠調派刑事警察大隊偵查第四隊隊長。