俄羅斯最近正在進行大規模稅制改革，為了讓總統普丁能在經濟制裁、通貨膨脹和鉅額戰爭成本等經濟壓力下，得以進一步增加軍事開支。

《新聞週刊》報導，俄羅斯打算用累進稅率，取代目前13%的統一稅率。俄羅斯財政部說，希望透過根本性改革，對富人和企業增稅。2020年，俄國政府對年收入超過500萬盧布（約台幣180萬）的收入者，徵收15%的稅，但新擬議措施將降低門檻，對收入介於240萬盧布（約台幣87萬）至500萬盧布之間的納稅人，徵收15%的稅。而年收超過5000萬盧布（約台幣1800萬）的稅率更將高達22%。

財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）說：「新舉措不會影響大多數公民，只會影響那些高收入的人」。

俄羅斯社會企業家和反對派政治活動家米尼亞洛（Aleksei Miniailo）說：「目前增稅主要影響的是中產階級，這對政權有利。」他補充說，這些變化將「從公民手中榨取更多的錢」，同時他也提到，「稅收增加是政府耗盡資金的後果，他們正在尋找新方式來贊助戰爭，小心翼翼地避免打擊人口中的關鍵群體，也就是窮人、官僚階層和富人。