45歲男藝人唐治平的母親，3日下午被發現在新北市淡水區住家頂樓過世；警方通知家屬，但唐治平喝醉，2度否認是自己媽媽。雖然他4日深夜現身派出所，否認落魄酗酒，但根據媒體報導，唐治平常在淡水吃霸王餐，還嗆店家：「我是藝人不想付錢。」

唐治平與母親在淡水租屋1年多時間，月租金約1.7萬，但已一個月沒繳，經濟狀況疑似出問題。而根據《東森新聞網》報導，唐治平常在淡水吃霸王餐，曾在鐵板燒店點餐，餐點都送上來後，唐治平動都沒動，跟店家說自己沒點餐，還嗆：「我是藝人不想付錢」就離開，事後店家不追究。另一次則是唐治平到麵店吃霸王餐，完食後沒錢付，提出以物易物，但店家未透露他拿什麼來換。

唐治平說自己不以藝人自居。（翻攝chinatimes中時最即時YT）

不過，唐治平否認以上爆料，揚言提告。另外，唐治平4日晚間接受媒體採訪時，表示自己不以藝人自居，就算是藝人也是因為藝術而提供表演。若在路上被民眾認出、要求合照，唐治平也會親切地配合，但其他非工作時間，唐治平說自己只是普通人，想要抽菸、喝酒、嚼檳榔，都是他的自由，跟任何人一點關係都沒有。

唐治平首度現身 兩點聲明駁斥酗酒與落魄

唐治平73歲母親是在3日下午1點，被鄰居發現在住家頂樓輕生，遺體已長出屍斑，現場未留下遺書。唐治平4日下午17時許接到派出所的來電，表示：「剛剛在睡覺」，直到當日晚間10時許，終於現身派出所領取相驗屍體證明書。唐治平受訪時透露，事發時被警方通知到頂樓認屍，但看到死者穿綠色衣服，與媽媽的習慣不同，加上外觀已認不出身分，唐治平脫口：「感覺那不是我母親」，還在等待事情水落石出。

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