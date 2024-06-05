今年3、4月期統一發票中獎清冊已出爐，其中有民眾到麥當勞消費117元就抱走1000萬特別獎，相當幸運。

本期統一發票千萬特別獎開出號碼「44140251」，攤開中獎清冊，共開出17張千萬特別獎，有民眾在新北市新店區北新路上的麥當勞花費117元中獎。

本次千萬元大獎發票中，消費金額最低者，是在台中市西區忠明南路上的台糖「蜜鄰便利超市」，花費26元買運動飲料；消費金額最高者，在雲林縣口湖鄉中正路上的中油花1224元加油。

財政部提醒，3、4月期中獎統一發票領獎期間為113年6月6日至113年9月5日為止。

17張中獎千萬發票明細如下：

1. 蘋果App Store▸花330元買應用程式（營業地址：臺北市信義區）

2. 全家▸食品等76元（營業地址：臺北市信義區松山路11號）

3. 新光三越「Oolab良杯製所」▸物品239元。（營業地址：臺北市中山區南京西路 15號B3至8樓、17號、19號）

4. 富市多生鮮蔬果超市▸食品54元 （營業地址：新竹縣北埔鄉中山路 83之5號臨）

5. 全聯樹林八德門市▸物品等295元（營業地址：新北市樹林區八德街 331、333號）

6. market便利購家樂福超市▸食品等65元（營業地址：新北市土城區學府路 2段210號地下2樓）

7. OK mart▸菸品100元（營業地址：桃園市大溪區康莊路 30號1樓）

8. McDonald's ▸食品等117元（營業地址：新北市新店區北新路 3段51之1號）

9. 7-ELEVEN秀和門市▸食品等50元（營業地址：新北市永和區國中路 99號、101號1樓）

10. Uber Eats▸外送費等34元（營業地址：新北市五股區五權五路 27號3樓）

11. 中油CPC▸汽油99元（營業地址：新竹縣竹北市中正西路 695號）

12. 蜜鄰便利超市▸飲品26元（營業地址：臺中市西區忠明南路 20、22號1樓）

13. 7-ELEVEN秀發門市▸飲品39元（營業地址：彰化縣秀水鄉番花路 臨558-7號1樓）

14. 中油CPC ▸汽油等1,224元（營業地址：雲林縣口湖鄉中正路 1段99號）

15. 50嵐 ▸飲品160元（營業地址：臺中市西區民權路 59號1樓）

16. 7-ELEVEN麻學門市 ▸列印費等141元（營業地址：臺南市麻豆區大山腳 1之80號1樓）

17. 7-ELEVEN鑫建昌門市▸飲品51元（營業地址：高雄市楠梓區右昌街 148號1樓）