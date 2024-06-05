衛福部部長邱泰源上任第一場媒體茶會，面對保點值、缺藥、社安網以及WHA等各醫療問題顯得招架不住，而頻頻點名次長林靜儀「代打」，今天多名立委面對初登場的邱泰源，要求他「不要太空泛」，其中輸液缺貨問題，衛福部次長林靜儀一席「某些人站著說話腰不疼」臉書開酸，引發民眾黨立委陳昭姿不滿其嘲諷態度，要求邱泰源管好林靜儀的嘴：「能夠約束她好好講話嗎？」

從立法委員接任衛福部長，邱泰源上午首度轉換身分接受質詢處女秀，應立法院社會福利及衛生環境委員會邀請就「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望」進行專案報告。但上任後爆發的輸液大斷貨、護理人力荒、醫院關床潮等問題，邱第一時間不夠積極，導致立委今砲火不斷。

陳昭姿質詢時質疑，永豐事件導致健保先砍價導致品質堪憂、貨告急、再緊急高價採購的一連串連鎖反應，部分藥品比飲料便宜，心臟按摩比腳底按摩便宜，已經是老問題，雖然永豐本身要負很大責任，但一家藥廠出問題，就導致全國斷貨，顯示保藥價制度有問題。

接著陳昭姿點名林靜儀，指有醫療人員在林靜儀臉書留言反映輸液缺貨，林靜儀卻開酸回應：回應「某些人站著說話腰不疼，若有誰能夠幫我們以目前健保藥價的生理食鹽水進口，我不只感謝您...，我帶署長親自到府簽約！拜託了！」。陳昭姿為此直接要求邱泰源，能夠約束她好好講話嗎？能約束她的情緒發言嗎？

國民黨立委蘇清泉接力質詢，他批評林靜儀擔任區域立委時，在臉書亂寫、亂罵，他可以接受，但現在林已經是衛福部次長了，「這樣的行為還適合嗎？」

蘇清泉也引用媒體記者對邱泰源的評論，要求邱泰源講話要加強，「不能太空泛，一直把麥克風遞給林靜儀，我覺得你還沒準備好 」。

國民黨立委邱鎮軍表示，面對缺貨解決辦法，竟是林靜儀在臉書發布，生理食鹽水將採專案進口，他質疑，這麼重大的政策，「請問為何要在次長臉書看到，不是衛福部公布？」衛福部是主管機關，應該是好好的宣布，為何會在臉書？

邱泰源面對幾位立委的發言，沒有正面回應，而是由健保署長石崇良及食藥署長吳秀梅代答，吳秀梅表示，由於永豐還有很多缺失還沒有改善，無法讓其復工，針對缺口，已協調其他藥廠增產，但產量仍不足，只能靠專案進口。

石崇良則表示，健保也會針對基礎用藥在國內藥證較少的品項，會排除在每年第一梯次的藥價調整之外，另針對已經到地板價的藥品，如果有因通膨等因素，需要重新調整的品項，健保也一一詢問藥廠中。