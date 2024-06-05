澎湖知名酒店集團的高姓財務長，於前年投票前夕，被查獲疑似以來回機票為代價，要行政總廚妻子返鄉投票給某候選人，他負責「補助」機票錢，澎湖檢警調單位接獲情資後發動搜索，高一度被聲押獲准，一審法官依期約賄賂罪判高2年；高上訴後遭駁回，另宣告緩刑5年。可上訴。

判決指出，前年11月間，澎湖知名酒店集團的高姓財務長得知鐘男妻子有澎湖投票權，便指示鐘男請妻子在地方大選前搭機回到澎湖，投票給高指定的縣長、馬公市長及縣議員候選人，鐘妻來回的機票則由高男負責「補助」。

鐘男答應後，高請鐘男先代墊機票費用，鐘先以自己信用卡刷卡購買機票，讓鐘妻依約搭機返回澎湖完成投票。澎湖檢警調接獲情資，投票日當天查獲高男涉嫌買票，高被帶回後，便被檢方聲押獲准，偵結後依違反選罷法等罪嫌將他起訴。

澎湖地院審理時，高男、鐘男均坦承補助機票讓鐘妻返鄉投票，法官判高男則判2年，褫奪公權4年。

高不服上訴，高雄高分院6日上午宣判，合議庭認為原審量刑無誤，但考量賄賂對象僅1 人，且為部屬的配偶，犯罪情狀尚屬輕微，另宣告緩刑5年，並向公庫支付50萬元及向指定機構提供90小時勞務。仍可上訴。