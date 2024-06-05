AI浪潮席捲全球，新北市教育局因應AI時代來臨，於今年率先全國發表第1本AI科技教育白皮書，將以全方位的智慧化資訊系統平台，為師生、家長及學校打造科技智慧教育環境，市長侯友宜也期勉教團隊繼續努力打造全國第一流的教育，推動各項民眾有感的教育政策。

教育局長張明文今（5）日於市政會議上專題報告指出，新北市過去5年多來重視學生的品德教育及適性學習，已建置完善教育系統及優質學習環境，不僅締造超過150項全國第一教育創新成果，當中更有超過90項被中央評比為全國第一。

張明文表示，新北市將在既有基礎上強化校園安全，以AI、社會情緒學習及培養反詐騙識讀知能等政策，用科技讓學生學得更好，推廣國際教育讓學生與世界接軌，成為具影響力的國際人才。

張明文說，沒有安全就沒有一切，所以新北格外重視學生安全，將以市府力量全面營造安全校園環境，包括食品安全、遊戲安全、交通安全及乘車安全，共同守護學生及校園安全。

由於AI科技浪潮來襲，新北市教育局設定目標，將於2025年完成生生用平板、校校有快速網路，並於每班教室設置86吋大螢幕，幫助學生適性學習，建置校校都是AI科技學校。

此外，由於現今教育重視個人發展，加上科技的使用，使人與人間的互動減少，新北市響應聯合國倡議推動社會情緒學習，與頂尖大學研究中心合作，讓學生從小學習認識自己，學習有效溝通、問題解決及團隊合作，有助於學生建立正向人際關係，提升學業成就與工作表現。

教育局表示，過去5年多的努力，新北國中畢業生在地就學率從不到5成翻升到7成，並朝8成邁進，讓孩子睡飽、學好、學校走就到。新北市將以適性、科技及國際等面向，透過AI、社會情緒學習及反詐騙知能等政策，全面提升學生競爭力，讓學生成為能立足國際的專業人才。