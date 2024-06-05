立法院司法法制委員會今審議「科技偵查及保障法草案」案，各委員對打詐工具使用、管控應規範在刑事訴訟法專章或科偵法專法，各有支持。綠委沈發惠支持訂定專法，認為較有穩定性；白委黃國昌認為，科偵手段不只限於打詐，組織犯罪、國安犯罪等各犯罪類型都需要，認定應回歸刑訴法規範。

科偵法主要賦予M化車、GPS等偵查手段法律授權，但藍綠白各有提出「刑事訴訟法」修正草案，另規範之，因此引起要在刑訴法訂專章或另設科偵法的專法之疑慮。

法務部長鄭銘謙說，訂專法或專章是政策選擇，但認為訂專法較為適當，科技發展、資訊因應對犯罪手法壓制，訂專法立法速度較快，對細部事項有較完整規範，法務部主管法規是對偵查較為了解，訂專法可以即時因應犯罪處理。

沈發惠指出，訂專章或專法內容大致相同，只是立法體制不同，若是刑訟法的主管機關在司法部，刑訴法著重在程序正義上，而訂定專法的主管機關是法務部主管，既可著重程序正義，也可著重在發現真實面向。

沈發惠說，科技日新月異，未來需要因應新的犯罪手段，若訂在刑訴法，將影響刑訴法穩定性，訂定專法在因應新型態科技上較為方便，他認為，應在刑訴法增列有關科技偵查整體性規定，至於細項則訂在科偵法上。

黃國昌指出，德國將線上搜索、科技偵查等相關規定都制定在刑訴法內，他詢問，科偵法性質上不屬於刑事訴訟法對強制處分作為、法定程序控制和證據能力，哪條不能控制在刑事訴訟法內？

刑事廳長李釱任說，司法院對相關修法沒有離開過，2019年擬過刑事訴訟法條文，將其規範在專章內，但訂專章或專法是政策選擇問題。

黃國昌認為，科技偵查性質上，本來就該放在刑事訴訟法，許多學者都主張應回歸刑訴法規範，這就是為何他、藍綠召委都提案修正刑事訴訟法，且科偵法只有11條規定，掐頭去尾，實際上真有實質內容只有3條，3條也可以全放在刑事訴訟法內。

另外，黃國昌也詢問，科偵法相關法律授權依據、要求為何，若用空拍有無時間限制？鄭銘謙表示，空拍是在公共空間，隱私期待較低的環境，不需要法律過度授權，回歸刑訴法228條；李釱任說，空拍時間上的限制是對人民隱私期待有無侵犯，當逾越後應有法律授權。

綠委陳俊宇說，空拍機涉及私人領域權，像是私人土地遭拍攝，跟偵查無關情況，因此無論使用GPS、M化車等，希望盡快有法律依據，後續相關修法制定過程應加緊腳步。

針對科偵法第3條規範，科技偵查時無可避免取得第三人個資，調查結束後應當消除，陳俊宇質疑，有無銷毀如何確認，是否要有人員確保？

法務部次長黃謀信說，如何控管沒有在法律寫，但要求司法檢查機關訂定在內基內控，設置銷毀特別規定，檢察官也會監督司法檢查機關內控，未來刑訴程序面，檢察官都會注意。