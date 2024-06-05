食藥署今天（5）預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，共有4項重點。（食藥署提供）

市售鮮乳產品眾多，保存期限通常約14天，而國外進口乳品期限較長，30天以上到90天左右。（示意圖，楊雅婷攝）

根據「台紐經濟合作協定」，2025年起紐西蘭進口液態乳將可以「零關稅」進口，我國酪農恐受衝擊，農業部今年4月發文衛福部食藥署，建議將進口鮮乳更名為長效乳。為避免消費者混淆，食藥署今天（5）預告修正標示規定，鮮乳產品經熱殺菌處理後，在高潔淨度環境下近似無菌充填，保存期限30天以上者，品名應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」，預計明年（2025）7月1日生效。

為使消費者藉由標示更加瞭解鮮乳等乳製產品資訊，避免混淆，食藥署今天預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，包括新增延長保存期限鮮乳品名標示、液態乳產品字體大小應依體積調整、乳脂肪或乳糖調整應清楚標示、擴大規範對象，共有4項重點。

本次修正一大重點是，鮮乳產品如以適當溫度及時間組合進行熱殺菌處理後，在高潔淨度環境下近似無菌充填，保存期限30天以上者，品名應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」。

食藥署食品組副組長鄭維智說明，通常鮮乳保存期限約14天，而國外進口乳品期限較長，30天以上到90天左右，為了讓大家清楚了解，農業部建議透過標示讓消費者清楚了解，食藥署幾經考量後採納農業部方案，在高條件的充填環境之下製造的鮮乳，若有比較長的有效日期，就會要求產品標示長效鮮乳。

至於其他3項修正重點，預計後年（2026）7月1日正式生效。鄭維智說明，過去液態乳產品的標示字體大小不一，本次預告也進行調整，601毫升以上產品，字體要大於1.2公分；301到600毫升產品，字體應大於0.8公分；300毫升以下產品則是至少要0.4公分。

乳品或經過乳脂肪或乳糖調整，例如市售常見的全脂、脫脂、低乳糖、無乳糖產品，建議應於品名或外包裝明顯處標示「乳脂肪經調整」、「乳糖經調整」等字樣。另外，未來也要求嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品，乳含量50％以上才可以標示為「乳粉」。