監察院長陳菊等人過往挺廢考監的言論被翻出，陳菊今參與「CEDAW 2024 婦女就業與經濟安全國際論壇」受訪表示，她對三權分立的理想從未改變，只要立法院透過修憲程序，她全力支持，也會尊重。對此，民進黨立院黨團表示，民進黨從以前到現在的立場就是要廢考監，並透過修憲程序，否則就是違憲，根本就達不到。

民進黨立委莊瑞雄指出，目前憲政設計沒變動，大法官解釋憲法一定按照憲政設計去做解釋，總統不提名監察委員就是違憲，立法院總統提名後，不去決定人選也是違憲，大法官說的很清楚，如果真的要去把監察院廢掉，當然要有共識，民進黨從以前到現在就是要廢考監，就是透過修憲程序，否則就是違憲，根本就達不到。

民進黨立院黨團總召柯建銘補充，大法官為什麼這樣解釋？因為過去前總統陳水扁執政，有3到4年監察院沒有監察委員，在憲政體制下每個人都要遵守，憲政改造是另一個題目不要混在一起，這不是最優先的。

民進黨立委林楚茵也指出，正確程序就應該是修憲，現在台灣要把憲法作改變，就請國民黨用修正合規的方式，而不是用突襲方式，國民黨在傅崐萁領導之下想要成為超越憲法的政黨全民都無法接受。