周二台股ADR多數收黑，台積電ADR下跌1.60%，日月光ADR下跌近2.5%，聯電ADR更下跌超過3%，僅中華電ADR走揚。周三權值股台積電(2330)早盤一個小時上下震盪劇烈，開漲2元至841元，隨後翻跌至835元最低，盤中緩步回穩。聯電(2303)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)等均走跌，鴻海(2317)則震盪翻紅上漲近3%，重新站穩短均。

輝達續攻新高，台系AI概念股相對偏多，川湖(2059)、台達電(2308)、宏碁(2353)、英業達(2356)、技嘉(2376)、廣達(2382)、緯創(3231)等均小揚表態，熱雙雄奇鋐(3017)、雙鴻(3324)則雙雙下跌逾3%。

伊雲谷(6689)旗下雲動力資訊助攻星享道酒店導入AI服務，完成數位化升級，伊雲谷周三衝上漲停104元鎖住，數位雲端類指表現亮眼。上市類指周三由航運破浪衝漲幅第一，萬海(2615)、中櫃(2613)飆上漲停，志信(2611)、陽明(2609)、四維航(5608)等亦漲超過半根漲停。再生醫療法三讀通過，生醫利多湧，藥華藥(6446)、視陽(6782)等漲幅同樣亮眼。

高價股方面，健策(3653)下跌2%以上失守千金位，千金股盤中剩15席，不過1500以上千金股均強悍，股王信驊(5274)、老四力旺(3529)大漲超過6.5%，股后世芯-KY(3661)、緯穎(6669)、大立光(3008)、祥碩(5269)等也小紅走勢。

周二美國公布4月職位空缺數降至805.9萬個，創下2021年2月以來新低，低於預期，周五美國也將公布5月非農就業報告，下周四聯準會亦將召開利率會議，市場觀望降息腳步。分析師認為，股東會旺季持續進行，以及本周電腦展，均聚焦下半年旺季展望以及未來電子趨勢藍圖，科技後續亦還有NVIDIA分拆、蘋果WWDC等大型利多可持續挹注台股動能，預估台股多頭趨勢不變，雖然近期漲多修正，震盪有加劇跡象，但電金傳良性輪漲，月線有撐，對指數有機會續航有力。操作上，持續留意AI相關趨勢科技、科技新品概念股、貨櫃三雄、高殖利率等個股。