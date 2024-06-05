輝達執行長黃仁勳釋出將在台灣設立第二座研發中心，引發全台9縣市使出渾身解數爭取，高雄市政府更宣稱將附送3個船席。對此，台南市長黃偉哲除推薦台南沙崙科技城，並搬出「最棒的夜市，歡迎您！」外，5日更霸氣強調，「沒有比較沒有傷害」，投資是專業判斷，不是比送東西，台南無論土地、水、電、綠電、人才都很充分，前來投資正當其時。

黃偉哲表示，要來爭取迎接輝達黃仁勳、AMD蘇姿丰能夠來台灣，最好是來到南台灣，更好是來到台南，其實大家都卯足了勁、使盡全力，這是可以理解的；但投資應是專業判斷，不是比送東西，台南市的水、電、工業用地都還夠，不僅可以滿足台積電那麼大的用地需求，相對比較小的研發中心，不管是輝達或AMD，都非常適合，加上台南周邊的學校，包括成大、陽明交通大學等大專院校，人才供應也很充分，因此土地、水、電、綠電、人才都很充分，值得有心想要投資台灣的高科技廠商思考，來台南投資正當其時。

至於台南市有那些條件比其他縣市好？黃偉哲霸氣強調，沒有比較沒有傷害，還是不要比較好了。