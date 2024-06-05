行政院副院長鄭麗君代表總統頒發褒揚令給予周立鑫家屬。（王惠慧攝）

新竹市消防局依消防人員殉職追晉職務要點，追晉為李詠真、周立鑫為分隊長，並由市長高虹安頒布追晉令。（王惠慧攝）

新竹市消防局依消防人員殉職追晉職務要點，追晉為李詠真、周立鑫為分隊長，並由市長高虹安頒布追晉令。（王惠慧攝）

為了表彰李詠真、周立鑫犧牲奉獻精神，消防同仁將消防旗和國旗覆蓋於李詠真、周立鑫的靈柩上。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

追晉為分隊長的殉職勇消李詠真、周立鑫4日舉辦聯合公祭，為了象徵他們的犧牲奉獻，消防同仁們將消防旗和國旗覆蓋於李詠真、周立鑫的靈柩上，行政院副院長鄭麗君也代表總統頒發褒揚令給家屬。

李詠真、周立鑫5月26日深夜處理晴空匯大樓火警，為搶救8樓受困民眾，衝入梯間搜索卻因濃煙迷航受困，加上氧氣瓶耗盡不幸殉職。4日舉辦聯合公祭，行政院副院長鄭麗君、內政部主任祕書黃駿逸、消防署長蕭煥章及新竹市長高虹安今天等均將到場致意，表達深切哀悼。

為了感念2人的犧牲奉獻，消防同仁們將消防旗和國旗覆蓋於李詠真、周立鑫的靈柩上，既表達了深沉的悲痛，也顯示了對他們英勇精神的最高榮譽。

行政院副院長鄭麗君也代為頒發總統褒揚令，內政部主任祕書黃駿逸也頒發行政院楷模獎章，消防署長蕭煥章也頒發消防專業獎章。

新竹市消防局也依「消防人員殉職追晉職務要點」，追晉為李詠真、周立鑫為分隊長，並由市長高虹安頒布「追晉令」，對2位英勇同仁致上最高敬意，2人英勇事蹟也被永久性地記錄於忠烈祠中，紀念他們對國家的無上貢獻。