台灣角金龜在牛埔惡地地質公園現蹤。（晁瑞光提供／曹婷婷台南傳真）

目前正值龍崎牛埔惡地獨角仙大出。（晁瑞光提供／曹婷婷台南傳真）

連日降雨過後，台南市龍崎牛埔地質公園內的牛埔農塘迎來季節限定生態景觀，也就是一年一度的獨角仙「大出」！沿著步道兩側光蠟樹可見樹上滿布獨角仙，還有美麗罕見的「台灣角金龜」，吸引不少昆蟲迷朝聖。

6月5日是世界環境日，台南社區大學環境行動小組晁瑞光說，好的環境就是資本，目前正好是龍崎牛埔惡地地質公園的獨角仙大出，「季節限定」生態景觀，估計為期半個月，端午假期剛好可以闔家前往觀賞，但也提醒，「看就好、拍就好，不要任意捕捉，務必保護當地生態！」

他說，據當地民眾表示，每年梅雨季後，獨角仙就會大出，但今年第一波雨後，沒看到獨角仙現蹤，直到這幾天開始看到有幾隻跑出來，由於獨角仙會吸食光蠟樹的樹液，加上現在是繁殖期，也吸引其他獨角仙過來，平均1棵樹上都有10幾隻。

特別的是，他還發現美麗罕見的「台灣角金龜」，頭上的角因長得像鹿角，又稱鹿角金龜，尤其外觀色澤跟其他金龜子不同，非常吸睛！他說，因為以前從來沒看過，是第一次遇到，當下還立刻查圖鑑，才知道原來遇到了罕見的台灣角金龜。