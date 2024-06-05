國民黨立院黨團總召傅崐萁日前喊話花東交通建設三法在本會期結束前一定要通過，但黨內雜音不斷，國民黨立委賴士葆透露，目前黨內傾向3案拆開處理。民進黨團總召柯建銘對此諷道「每一個都違憲，拆開來就不違憲？」呼籲藍委撤案，不要再放煙霧彈。

民進黨團今召開記者會。針對花東三法，藍營認為可以拆案，爭議小的處理，柯建銘表示，他們講的僅供參考，賴士葆講說有什麼好急的，意思說環島高及國道六延伸晚一點，花東快先做。

柯建銘說，「所以都是假的，國民黨都假民主啦，賴士葆表決時不是在主席台上用點名表決跟我們對抗嗎？大家不要演戲嘛，他只是拋出一個石頭，引起一些湖面上的漣漪而已。」

「每一個都違憲，拆開來就不違憲？」柯建銘酸，這什麼邏輯，三個都違憲，合起來也是違憲，拆開來就不違憲，花東快編列預算是國家編列，用特別條例叫國家編列預算，當然違反權力分立原則，不要「烏龍踅桌」，他非常懷疑國民黨內部民主化的能量，當然他很期待。

至於國民黨文傳會主委李彥秀今受訪稱花東三法藍營內部沒有共識，這會期不會強推，柯建銘表示，「我們就拭目以待」，三法沒有共識，但是賴士葆講一個花東快，「三法不強推，但推一個花東快還是違憲。」

他喊話，不要再包牌、放煙霧彈，直接面對核心問題來回答，是不是三個都停下來就撤案 ，立法院長韓國瑜領銜的，韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨要不要撤案，這才是真的釜底抽薪，老是放煙霧彈，老是搞這套，騙台灣人民。