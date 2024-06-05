台灣人超愛去日本玩，一位導遊分享，5月底帶團去日本，入住輕井澤一間飯店，竟有客人在浴室拉屎，因為臭味太大，遭飯店要求支付「特別清潔費」，共70400日幣（約台幣14660元），引起網友討論，不少人看呆直呼「是吃啥，大便這麼臭？」另有網友懷疑，日本住宿浴室和廁所是分開的，如果是在淋浴間或浴缸裡面大便，那當然會被罰。

一名網友在臉書社團《匿名2公社》上分享，他是一名旅行社老闆，偶爾會兼日本導遊帶團，之前帶「黑部立山5日遊」的團，在5月26日入住輕井澤某飯店，回台後收到飯店訊息，說他那團的客人在浴室上大號，臭味太大，飯店需2天的時間整理與清潔，因此要他賠償70400日幣（約台幣14660元）。

原PO表示，收費的明細標示為「特別清潔費」，不過這筆費用是旅行團結束後，他才收到飯店的求償訊息，加上他本身就是老闆，認為沒必要去向客人追討這筆錢，因此就自己結清了，當作買個教訓，下次帶團要特別注意。

貼文引起網友討論，「上大號可以上到這麼誇張，是吃了什麼」、「是沒拉在馬桶裡面嗎」、「在浴室上廁所被罰錢，我怎麼看不懂」、「是吃了什麼，這麼忍不住」。

另有網友則說，浴室和廁所是2個不同的東西，浴室是有蓮蓬頭，淋浴的空間；廁所裡面則有馬桶，原PO說的「在浴室上大號」，可能是在淋浴間大便，這樣被罰款可能不只是因為氣味，還有可能是在不對的地方大號。