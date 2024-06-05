為加強宣導狂犬病防疫，台北市動物保護處自18日起至9月5日規畫舉辦42場次「山區鄰里家犬貓狂犬病預防注射巡迴活動」，免費提供家犬貓狂犬病預防注射及寵物登記服務，每場次免費提供100劑狂犬病預防注射及50組寵物登記服務，非當地里民也可攜寵物參加；動保處呼籲，飼主儘快為毛孩完成疫苗補強，以維護毛孩健康。

動保處表示，今年規畫舉辦共計42場次鄰近淺山地區的免費狂犬病預防注射活動，第一場將於北投區桃源里開跑，涵蓋北投區、信義區、文山區、南港區、士林區、大安區、內湖區等行政區，凡年滿3月齡以上的家犬貓都可以免費注射狂犬病疫苗及完成寵物登記。

動保處提醒，當日飼主務必攜帶身分證與備妥提籠或牽繩等防護措施，如發現毛孩有發燒、下痢及其他異常狀況等可能不適合注射疫苗的情形，可請現場獸醫師評估確認毛孩是否適合施打疫苗，並留意毛孩在施打疫苗後是否發生過敏等不良反應。

動保處補充，國內於中南部地區仍偶有患狂犬病的野生動物咬傷民眾案件，今年2月苗栗縣大湖鄉更首度檢出鼬獾感染狂犬病案例，臺北市人口密度高且周邊仍有淺山地區，飼主與毛孩外出踏青有可能接觸野生動物，為降低感染狂犬病風險，請民眾務必遵守「2不1要」原則－「不接觸野生動物」、「不棄養家中寵物」、「每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗」。

動保處將以簡訊提醒飼主每年定期為家中犬貓補強狂犬病疫苗，如未定期完成補強，得依據動物傳染病防治條例規定處3萬至15萬元罰鍰，籲請市民儘速為家中毛孩完成疫苗補強以免受罰。