校長唐永安今率教練團及全體球員在市政會議上線講給市長侯友宜，共同分享榮耀。（新北市體育局提供）

EBL「112學年度國民小學籃球聯賽」5月19日在泰山體育館舉行女子組冠軍戰，新北市永平國小最後以41比22擊退台北市南港國小，首度拿下后冠，校長唐永安今（5）日率教練團及全體隊員一同獻上優勝錦旗及冠軍獎盃，與市長侯友宜分享榮耀，並獲頒20萬元獎勵金。

侯友宜表示，今年女子組賽事共有39支隊伍參賽，永平國小女子籃球隊經歷連日奮戰，最終打敗各縣市強隊脫穎而出，成功締造隊史上首座EBL聯賽冠軍紀錄，實屬不易。市府頒發20萬元獎勵金鼓勵新北小將們多年來的努力，秉持著奮鬥不懈精神完成國小籃球生涯的重要紀錄，同時感謝校長及教練團隊的用心付出。

體育局表示，永平國小1997年成立體育班，在EBL國小籃球聯賽105學年度奪得季軍。今年新北共有10支隊伍參加聯賽」，分別為男生組7支隊伍、女生組3支隊伍，5月10日至5月19日在雙北市同步開打，最終冠軍賽女子組由新北永平以41比22打敗北市南港，成功首度封后，而新北安坑國小奪下男子組亞軍。

永平國小顏子寧教練表示，這群球員們堅定信念，以永不放棄的精神相信自己、相信隊友、相信教練，最後終於嚐到勝利的果實，展現球隊「永平一心，勇者無懼」的信念。

唐永安則表示，在體育班成軍時，跟學生及家長分享加入籃球隊就是責任的開始，選擇加入球隊，無論是學習或練球，就是要展現出負責任的態度，盡全力去做。很感謝家長在背後支持球員們扛住壓力、努力展現自我，希望這樣的經驗與精神，能成為大家一輩子的資產。