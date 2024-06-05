以華碩全新ASUS ProArt創作者筆電ProArt P16就搭載AMD Ryzen AI 300系列處理器及最高NVIDIA GeForce RTX 4070顯示卡，帶來超過300 TOPS 的AI算力。

AMD在今年COMPUTEX揭示全新CPU、NPU以及GPU架構，打造從資料中心到PC的端對端AI基礎架構。AMD揭曉拓展後的AMD Instinct加速器藍圖，發表領先AI加速器的年度進程，並推出具備領先業界記憶體容量的全新AMD Instinct MI325X加速器，預計在2024年第4季上市。AMD亦預覽第5代AMD EPYC伺服器處理器，按進程將在2024下半年上市，帶來領先的效能與效率。此外，AMD宣布AMD Ryzen AI 300系列，其為第3代AMD AI行動處理器，以及分別用於筆電和桌上型PC的AMD Ryzen 9000系列處理器。

MI325X加速器是當前MI300系列加速器的下一代產品，將主打更多記憶體與更快的數據處理量。 MI350將接著在2025年問世、MI400則會在2026年推出，邁向大約每一周年推出一款新產品的周期。至於第三代Ryzen AI處理器，名為Strix Point，將在7月上市銷售。

AMD在年度進程計畫中展現其如何為生成式AI帶來領先的效能與記憶體。擴展後的藍圖包括AMD Instinct MI325X加速器，預計將在2024年第4季上市，提供領先業界的288GB記憶體容量，結合極快HBM3E記憶體，擴展AMD生成式AI效能領先優勢。新一代AMD CDNA 4架構預計在2025年推出，將為AMD Instinct MI350系列挹注效能，相較AMD CDNA 3架構打造的AMD Instinct MI300系列，預計提供高達35倍的AI推論效能。延續效能與功能的提升，CDNA 「Next」架構打造的MI400系列加速器預計在2026年問市。

在COMPUTEX預覽的第5代AMD EPYC處理器（Turin）將採用「Zen 5」核心架構，延續AMD EPYC處理器系列領先的效能與效率優勢。第5代AMD EPYC處理器預計在2024下半年問市。