美超微（Supermicro）創辦人暨總裁梁見後5日發表主題演講，介紹該公司最新的研發技術。（圖／范揚光攝）

伺服器大廠美超微創辦人梁見後5日上午主題演講，針對自家產品談到綠色運算，有30年交情的輝達創辦人暨執行長黃仁勳現身站台，2人在台上以英文、台語、中文3聲道對談，黃仁勳再次強調CPU運算已經太慢了，大家都浪費能源在資料中心，加速運算可以省下很多能源。

梁見後指出，美超微在ESG製造以及綠色運算已經提出多個解決方案，可以協助AI運算、雲端以及邊際運算的基礎設施大幅提升速度，並強調大型語言模型、生成式AI、雲端應用都需要更高的算力，美超微可以提供可客戶各種客製化的解決方案。

黃仁勳在登場後，坦言在來的路上很想睡，現在頭有點暈，還在想要講什麼，並與梁見後頻頻開玩笑，當梁在介紹產品時，黃看到產品以台語直呼「五告水」，當報價出來後，則以台語笑問梁「哩地嘎挖出價（你在跟我出價？）」，顯示2人30年的好交情。

黃仁勳強調，加速運算及綠色運算的時代已經來了，輝達正在做這件事，因為現在的資料膨脹速度太快，相對地CPU（中央處理器）的速度提升有限，很多能源、成本被困在資料中心裡，但加速運算後的成本以及節省下的能源相當大。