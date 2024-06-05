立法院近日再度討論廢考監議題，藍綠意見衝突。而國民黨立委翁曉玲率先提出「監察委員行為法草案」，已於上月31日一讀付委員會審查。該法案內容指出，監察委員並未如立法委員受立法委員行為法、公職人員利益衝突迴避法與公職人員財產申報法之規範，致其身為監察機關卻不受相應之法律規範監督，因此擬具共21條草案，盼能讓監察院於現行五權憲法之下能確實發揮其功能。其中若監委圖利自身，或損害他人，最高可處六百萬元罰鍰。

翁曉玲曾在3月時質詢時監察院秘書長李俊俋時曾說，監察院應該積極提出「監察委員行為法」，如果監察院不提，她可以來提，遭到民進黨立委吳思瑤痛批「違憲」，翁曉玲今日表示，立法本來就是立法院的職權，不同機關需要例的法，立法委員都有權利可以提案，「吳思瑤本來就不是憲法專業，對於憲法知識不了解，不跟不懂的人爭執。」

翁曉玲提案內容指出，我國監察制度係起源於中國秦代，至今已逾兩千年。國父孫中山先生於革命時倡行結合中國御史諫官制度及考試制度之「五權憲法」，將歐美三權分立制度中之監察權（彈劾權）自立法權中獨立、考試權自行政權中分出。經過多次修憲後，將在西方原屬國會議員職權之監察權分立，使監察院成為不同於國會，而應獨立行使職權，以其調查權監督政府運作是否合法、適當之公正、獨立之國家最高監察機關。

翁指出，但是現行監察院僅有「監察院監察委員自律規範」，以內部自律之行政規則規範監察委員之行為；法律層級僅準用公務人員行政中立法之規定，並未如立法委員有「立法委員行為法

」、「公職人員利益衝突迴避法」等規範適用。

翁說，按外國立法例，擁有彈劾權之國會議員，受到外部之倫理規範或行為準則之法規之拘束，然我國監察委員卻因其獨創性而遲遲未有完備之他律規範，致無法有效約束監委行為。盼「監察委員行為法草案」，能樹立監察委員公正廉明、貫徹法治、伸張正義之基本形象，並維護其依法獨立行使職

權，不受任何干涉。

草案重點多是將監院內規明定立法，例如第二條即是參考「監察院監察委員自律規範」第二條，明定監察委員依法行使職權，應超出黨派，保持中立。不得協助政黨、替政黨宣傳政治主張以及助選、替政黨或候選人募集經費等，同時也明定不得擔任政黨、其他政治團體或公職候選人競選辦事處之職務；介入黨政派系紛爭。

另第七條同樣參考「監察院監察委員自律規範」第七條及第十條規定，監察委員不得假借職權，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會，損害他人。條文內也明定監委自行迴避的多種情況及原則。以及監察委員應依公職人員財產申報法之規定申報財產。

最重要的是，倘「監察委員行為法」通過後，監委違反相關法令，除原本「監察院監察委員自律規範」已定之處分外，另新增停權三個月至半年；違反第七條規定者，更可處新臺幣三十萬以上六百萬元以下罰鍰。