法人看好紡織、製鞋業下半年營收較上半年有雙位數成長，主要原因是台廠的成衣客戶庫存水位低，訂單能見度可以看到年底，甚至出現供不應求的狀況。

製鞋業方面，豐泰、寶成因為有大品牌客戶的需求，同時擴充印度產能。製鞋業下半年將優於上半年。法人指出，雖然NIKE下修2024財年的財測，但是奧運對運動用品銷售拉動的力道是有歷史數據證明的，將有助於品牌廠和通路庫存去化。下半年台灣代工業者訂單可望成長，讓休閒運動產業走出庫存調整，進一步進如需求成長的階段。

自行車的巨大和美利達，則因中國大陸市場復甦，而獲得青睞。法人認為，巨大和美利達上半年營收超過預期，加上毛利率和獲利預估提升，將提升對兩檔個股的評價，2024年下半年到2025年，重新進入上升軌道。

面板雙雄友達和群創，也將受惠於奧運帶來的商機，5月電視面板報價上漲，55吋漲1美元、65吋與75吋上漲2美元、85吋上漲4美元，儘管漲幅收斂，但反應市場需求沒有衰退。

倫元投顧分析師陳學進指出，奧運為全球帶來龐大商機，國內的紡織、製鞋、自行車、面板等4大產業，都會有一波商機。

陳學進表示，紡織股王儒鴻近期股價低檔止穩，隨著奧運議題發酵，股價有機會反彈。聚陽站上短期均線，只要能守住十日線和月線，有機會搭上奧運商機。

製鞋三雄寶成、豐泰、鈺齊-KY中，以寶成的表現最為強勢，去年11月股價落底後震盪走高，重返30元大關，底部越墊越高，股價仍在季線之上，35元是多空觀察重點。

自行車的美利達和巨大將隨著庫存告一段落，而有一波新的拉貨需求，加上高單價的電動自行車受歡迎，可望隨著奧運題材，而有一波反彈。面板也是每次奧運都會帶動收看需求，友達和群創目前股價還在均線之下，表現疲弱，後市要觀察能否重返均線之上。