怪手在排水溝渠內更換挖斗時，吊掛繩索突然斷裂，重達數百公斤的挖斗砸落，擊中58歲男工人。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府辦理「永樂排水旭川段應急工程」，今（5）日上午發生工安意外，58歲男工人慘遭怪手壓斗砸中頭部，頭顱破裂，當場死亡，家屬悲痛到場，泣不成聲。目前警方已封鎖現場，通報勞檢單位勘驗，釐清事故原因。

怪手在排水溝渠內更換挖斗時，吊掛繩索突然斷裂，重達數百公斤的挖斗砸落，擊中58歲男工人。（蕭嘉蕙攝）

位於台東市成都北路一處工地，今上午9點多進行永樂排水應急工程基礎開挖作業，工班疑似貪圖一時方便，直接以怪手吊掛的方式，在排水溝渠內更換挖斗；未料，吊掛繩索突然斷裂，重達數百公斤的挖斗砸落，擊中58歲男工人頭部，頭顱破裂，當場喪命。