端午連假即將到來，為防止酒駕釀禍，高雄市警察局交通大隊於端午節連假期間擴大執行取締酒駕專案，總共動員17個分局、400多人次的警力，並以多點路檢方式展開全市同步強力大執法。

交通大隊表示，統計2024年1月1日至5月31日發生酒後駕車肇事共110件，較去年同期減少46件，在警方加強取締及落實宣導工作下，酒駕事故較去年同期有顯著下降，警方除了透過宣導外，更加強交通精準執法，於飲酒熱點及易肇事路段周邊列為經常路檢處所，也編排機動巡邏警組於周圍梭巡，針對可疑車輛加強攔查，透過交叉流動式的圍堵作為，展現警方積極執法之決心。

高市警交通警察大隊大隊長黃元民呼籲，餐飲業者請落實代客叫車及指定駕駛等服務，客人若不配合如有執意駕車者，店家應迅速通報警察機關抵達現場，即時攔阻，避免酒後肇事憾事發生；另呼籲市民萬萬不可酒駕，若心存僥倖，則會害人害已，高市警針對酒駕斷然「零容忍」，絕對強勢執法，並以確保市民大眾的交通安全為依歸。

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