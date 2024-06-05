一名男子在家巷口買一份臭豆腐，結帳時老闆向他收90元，價錢逼近一個便當，他嚇了一跳，印象以前一份賣50～60元，漲幅高達80％，問「為什麼臭豆腐變這麼貴？」文章掀起熱議，網友感嘆物價都被電費及房價給吸乾，台灣幾乎快沒有銅板價的美食。

原PO昨（4）日於PTT八卦版指出，在家巷口買一份臭豆腐，居然要90元，且一份才5塊，他印象過去一份才賣50～60元，漲幅50%～80%，直呼這種點心類的熟食，價格逼近一份便當「真的買不下去」，問臭豆腐為何變這麼貴？

貼文引發討論，網友回想30年前臭豆腐的售價，一份5塊約35～40元，看到原PO買一份90元，驚訝不已表示「這麼貴？我對臭豆腐還停留在一份40元」、「90算貴欸！我家這一份5個60元」等。

當中也有不少人感嘆，物價都被電費、房價等吸乾，台灣幾乎沒有平價美食，更有人平價的定義已隨通膨而改變，美食小吃百元有找、吃正餐不用花到200元，都算平價。