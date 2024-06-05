青光眼是一種常見的眼科疾病，嚴重的話可導致失明。對此，眼科醫師羅英源指出，青光眼患者應避免會提高眼壓的飲食，像是咖啡因、油炸及高鈉食品，攝取過量恐加重病情。另外，他建議，患者平時該多吃深綠色蔬菜、多汁水果、高脂魚類、全榖類及堅果仁，皆含有對眼睛有幫助的營養。

青光眼是什麼？醫師羅英源在診所粉專及網站發文說明，其主要特徵是眼內壓過高，導致視神經受損，進而影響視力。要注意的是，由於該病發展很慢、初期症狀也不明顯，通常是視力受到明顯影響時才發現，若不及時治療，有可能導致完全失明。

目前青光眼無法完全治癒，但羅英源說，只要及早發現並積極治療，是可以控制病情，避免眼睛繼續受損。除此，飲食調整對於患者來說也非常重要，他強調，應遠離會提高眼壓的飲食，像是咖啡、可樂、巧克力等咖啡因飲品；油條、薯條等油炸物；醬油、火腿等高鈉食物。若上述飲食攝入過量，都可能導致眼壓升高，加重視力受損的風險。

至於青光眼患者平時該怎麼吃？羅英源建議，應多攝取蔬菜、水果等有益眼睛的食物，整理如下：

1、深綠色蔬菜：像是菠菜等，富含對眼睛有益的營養素。

2、多汁水果：西瓜、芭樂這些多汁水果，可以幫助降低眼壓。

3、高脂魚類：鮭魚、金槍魚等，富含不飽和脂肪酸，對眼睛很好。

4、全榖類：燕麥、糙米等，提供眼睛所需的纖維質和維生素。

5、堅果仁：去掉外殼的核桃仁、杏仁等，攝取適量對眼睛有益。

除了要留意飲食外，羅英源提醒，生活作息保持規律可避免眼壓驟升，並務必定期檢查眼壓，是預防青光眼的不二法門，千萬別等到視力開始衰退才醒覺。