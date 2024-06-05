輝達第二座數據中心究竟設在哪裡？經濟部長郭智輝暗示在高雄。（圖／黃世麒攝）

輝達有意在台設立第二座數據中心，吸引多達9縣市高喊「選我」引發高度關注，對此，經濟部長郭智輝在立法院的回答透露玄機。當民進黨立委林岱樺向郭智輝推銷高雄，郭智輝露口風，「輝達會自己做出選擇，但應該會選擇你想要她去的地方。」

高雄立委林岱樺、邱議瑩今天都全力為輝達落腳設第二座數據中心宣傳，邱表示，如果能設立在高雄，可把亞灣地區廊帶串聯起來。 林則列舉高雄優勢，首先是行政院核定南科園區擴建第三期園區， 加上S廊帶投資156億 ，第二是高雄市政府剛跟清華、陽交大談設分校，所以既有人才供應、也有行政資源。

郭智輝則回應，經濟部全力協助它要去的都市。林岱樺說高雄優勢有比中部差嗎？郭智輝說沒有，接著又表示輝達會自己選擇，「它應該會選妳剛要他去的地方」，此話等於間接證實輝達要去高雄。這個回應讓林開心，強調就希望輝達落腳在高雄投資，建立第二個台灣半導體產業園區。

接著國民黨立委鄭正鈐直球提問，「剛剛的回答是不是暗示落腳高雄？」郭智輝又回應，「我是沒有直接聽到說落腳高雄，但我感覺是這樣子。」

事實上，郭智輝備詢前受訪也被問到相關問題，他說：「非常歡迎輝達來台灣投資，雖然新的投資尚未跟經濟部討論，不過還是依照過往慣例，支持所有外資來台灣投資的部分，給予全力支持跟補助。」

輝達有意在台設立第二個數據中心甚至是台灣總部的消息一出，包括雙北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、台南及高雄等9縣市都發聲爭取。其中新竹縣長楊文科更透露，輝達透過管道向縣府接觸，表達有意在新竹縣設廠，用地最好在台積電附近。