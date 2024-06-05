立法院司法法制委員會今審議「科技偵查及保障法草案」案，藍委羅智強詢問法務部長鄭銘謙，聽證調查啟動要院會決議，門檻高還低，鄭回應，「實際運作還要再看」，但對於人民是否會被調查，他則跳針回應，最後強調該案「不是法務部主管的法案」。

羅智強指出，依據聽證相關規範，有些情況下，出席者還可拒絕出席和表達意見，包含涉及國家安全、國防外交、國家機密事項，逾越聽證會調查目的所提出詰問或對質，即便要院會113位立委決議的情況下，看到外面講，綠營稱，學校老師、土風舞社、張忠謀等人民都會被聽證調查，會不會？

鄭銘謙跳針稱「民眾一定會有被...這個也有規定人民被...」。

羅智強追問，人民三大條件，第一可以拒絕證言、第二要院會決議、第三跟立院職權有關，法條寫很清楚，符合三項條件有門檻，相當高的門檻，門檻夠不夠高？鄭銘謙則強調，「這不是法務部主管的法案」。

羅智強補充，行政院都要提覆議，113位立委決議都是高門檻，人民要過三門檻來備詢不容易。