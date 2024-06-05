遠傳總經理井琪表示，生成式AI的影響包括降低使用AI門檻、提高個人能力與生產力，以及提升企業創新轉型能力，而普及AI技術和擴大應用範圍的同時，AI也挑戰現有制度、社會結構和倫理，影響範圍之大，難有企業可以置身事外。生成式AI正帶動「白領革命」，導入AI要有目標、有規劃，要快且能衡量結果。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所、台灣玉山科技協會4日舉辦「2024玉山安侯論壇：Future First－透視AI風險 掌握贏家策略前進數位新價值」，井琪受邀發表專題演講，以「AI無所不在 賦能企業創新轉型」為題，剖析生成式AI對於產業競爭力的影響範圍、企業導入生成式AI的重要步驟，並分享遠傳運用AI數位治理以及優化服務提升客戶體驗的實戰經驗。

生成式AI蓬勃發展，推動企業加速導入AI相關應用，然而從初期規劃至釐清應用場景，皆需有完善策略，才能讓AI發揮其效益。「2024玉山安侯論壇」邀請產官學各界專家共同探討，數位發展部部長黃彥男、台灣大學電機工程學系名譽教授陳良基、Microsoft台灣微軟總經理卞志祥均受邀出席。

根據微軟對31個國家地區、逾3萬員工的調查顯示，60％工作者表示沒有足夠的時間或精力來完成工作，員工有60％的時間花在溝通，用於創造和創新的時間只有40％。井琪指出，在講求創造力與生產力的環境，這即是數位債，是企業競爭力的一種負擔，因此，透過AI提升生產力、簡化重複性任務、提高員工幸福感，解決數位債的問題。

井琪分享，即使遠傳已透過AI實施數位治理，戰情儀表板即時生成股價與市值、財務目標、營收與EBITDA、門市觸及人數與客戶行為，時間與效率遠遠高於傳統每月人工整理報表的模式，即時掌握營運資訊；同時也透過數位分身，即時掌握網路流量與狀態，異常即時告警並開立工單，達成精準決策。透過生成式AI的全面導入，有更多的同仁手邊的工作就可以受益於生成式AI來提升他的產出和降低工作負荷。

井琪提到，企業導入生成式AI，首要思考的是辨識機會，不為AI而AI，而是檢視企業要透過AI解決什麼問題。其次是準備數據，這是實施生成式AI的關鍵步驟之一，必須確認需要分析的數據，收集與清理數據用以訓練AI；選擇合適的工具和算法，評估問題的性質與可用數據，將效率與成本納入考量，並在執行導入時確保從基層到高階主管，全體同仁都已身在其中。

遠傳去年12月15日合併亞太電信，由於遠傳智能機器人過去並無亞太資費合約的資料，遠傳透過Azure OpenAI提升智能機器人的訓練品質與效率，快速因應業務、產品整併，更新遠傳知識庫，使增加的200多萬名客戶有更好的服務體驗。此外，遠傳friDay影音也透過AI互動生成推薦片單，單月創造2萬次以上詢問，片單點擊率更高於一般推薦片單8倍。

井琪指出，可以確定生成式AI對公司員工能力和生產力的提升是正面的，且可幫助企業持續創新，而AI的導入需要規劃，管理階層必須認真投入，才能上行下效、風行草偃，且不會是曇花一現，先導入者先得利，因此心動不如馬上行動。人機互動將漸漸成為日後職場工作的主流模式，對於被AI取代的疑慮，井琪分享，以微軟生成式AI服務取名「Copilot」（副駕駛）為例，仍然需要正駕駛，工作者可把AI視為助理，善用助理可以在工作上更高效率、時間掌握更佳。

生成式AI不僅加速遠傳自身的數位淨零雙軸轉型，同時也是「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）戰略的事業成長契機。遠傳導入生成式AI於數位治理、優化服務的實戰經驗，可由內而外協助企業提升競爭力，全面賦能白領；遠傳已建立專業服務團隊，以Microsoft 365與Copilot等工具，攜手企業夥伴打造大數據與生成式AI的治理架構，並共同探索生成式AI科技能夠賦能的應用場景。