溫翠蘋參加環球中國小姐選美奪下亞軍，踏入演藝圈後，推出不少影視作品，最讓粉絲津津樂道，莫過於在電影《唐伯虎點秋香》演出丫鬟冬香一角。有著「演藝圈美魔女」封號的她，昨(4日)在社群曬出身穿比基尼的辣照，養眼身材一覽無遺，讓網友驚呼看不出來已經53歲。

溫翠蘋在臉書曬出身穿細肩帶綠色深V洋裝的自拍照，對著鏡頭露出自信微笑，只見臉上不見歲月的痕跡，可見保養得相當好。緊接著曬出身穿比基尼的辣照，Q彈雪白肌膚一覽無遺，傲人北半球及深邃事業線，更讓眾人看的鼻血直流，搭配下半身修長美腿及零贅肉的完美比例身材，完全看不出來已經53歲，仔細一瞧她還穿上肚臍環，可以說是走在流行前端。

溫翠蘋53歲仍保有魔鬼身材。（圖／翻攝自溫翠蘋臉書）

溫翠蘋接著感性道出心聲：「今天是我永遠『28』的生日！謝謝這麼多朋友們的生日祝福！很多人可能都覺得我退休了，但『退休』二字真的不在我的人生規劃和字典裡哦」，接著強調年齡只是一個數字，重要的是人生不管到什麼階段，仍要持續追求夢想，盡力去做喜歡的事，才能享受屬於自己的舞台，在於「命運是由自己的選擇而決定，人生不管幾歲都有無限可能」。

溫翠蘋參加環球中國小姐選美奪下亞軍。（圖／中時資料照）

溫翠蘋曾演出電影《唐伯虎點秋香》丫鬟冬香一角。（圖／中時資料照）

溫翠蘋先前風波不斷，先是和老公爆發口角，慘遭狠踹左腹部倒地不起，事後透過經紀人表示，因雙方未控制好酒精攝取量，導致口角爭執，僅是誤會一場。沒多久又傳出跟好友聚餐後，原本要跟店家再次訂位，卻遭餐廳老闆當場拒絕，未料同行的寶媽(曾寶儀母親)把此事四處宣傳，讓她掛不住面子，導致兩人心生嫌隙。