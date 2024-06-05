據統計，我國近年種植紅龍果面積迅速增加，截至2022年已達2719.96公頃，且多數種植紅肉紅龍果，並以南投縣、彰化縣及屏東縣種植為多，農業部5日表示，日本農林水產省公告我國三角柱屬整屬紅龍果（Hylocereus spp.），包含紅肉、紫紅肉及雜交種皆可輸入，其檢疫條件為果肉中心達46.5℃蒸熱處理30分鐘，確認殺滅果實蠅後可銷往日本。

我國是東方果實蠅及瓜實蠅發生地區，紅龍果鮮果實為其寄主，因此需要進行檢疫處理確認殺滅果實蠅後才可輸日。日本早於2010年就開放我國白肉紅龍果採蒸熱殺蟲處理輸日，但我國紅肉及紫紅肉紅龍果面積已逾白肉，農業部於2016年向日方爭取同意我國產三角柱屬紅龍果皆可輸日，歷經8年努力確認結果符合殺蟲試驗標準，終於成功促成日方同意開放。

據統計，我國白肉紅龍果自從開放銷日後，數量並不多，且2016年後再也沒有任何紅龍果銷日，主力外銷地區仍是香港。農業部國際事務司副司長洪曉君說，因為國內生產以紅肉為主，因此銷日數量較少，將優先確保國內生產品質，以符合日本檢疫條件，並將建立外銷供果園制度，赴日本推廣也將是重點工作，是否納入外銷補助仍待討論。

農業部將持續致力於拓展農產品外銷、建構臺灣農產品具備「供貨穩定」及「品質確保」的外銷供應體系，並與各貿易夥伴國依據科學證據討論合理的檢疫條件。此次成功爭取擴增紅龍果品種進軍日本市場，將秉持輔導農民專業經營的立場，落實產品溯源管理及輸出檢疫處理作業，以協助我國優質紅龍果輸銷國際市場。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，國內紅龍果種植以紅肉為主、大約占比約8成，目前日本紅龍果市場多為越南供應，但仍認為台灣紅龍果有甜度及細緻度上的優勢，「我是是有競爭力的」，目前也已有業者有準備出貨至日本，也將建立外銷供果園制度。