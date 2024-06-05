「2024鹿港慶端陽小鎮光影藝術節」展區囊括鹿港主要景點及道路，包括中山路、鹿港老街、公會堂、桂花藝術村、舊鹿港溪。（彰化縣政府提供／孫英哲攝）

彰化縣2024鹿港慶端陽小鎮光影藝術節將於7日晚間7點於舊鹿港溪水中舞台開燈，彰化縣政府與日本San-X創作的療癒系IP「角落小夥伴」合作，將於現場分送「角落小夥伴」燈球，限量1500個，民眾可猜猜看哪一個「角落小夥伴」角色將先登「鹿」。

彰化縣長王惠美指出，今年「小鎮光影藝術節」有療癒系IP「角落小夥伴」這群形象鮮明、可愛又療癒的角色帶到鹿港，這是「角落小夥伴」今年在台灣首場大型戶外展出，將展出至8月4日，每晚6點半至10點點燈。今年還有特別從日本飛來的「角落小夥伴」人偶也會到現場與觀眾見面，絕對不能錯過。

彰縣府去年底舉辦月影燈季時，曾發送造型呆萌可愛的多多龍小提燈，引發民眾瘋搶，這次為小鎮光影藝術節推出的「角落小夥伴」燈球造型同樣可愛，預計又將掀起風潮。從活動曝光的訊息推斷，首先推出的「角落小夥伴」燈球角色將會是企鵝。

「2024鹿港慶端陽小鎮光影藝術節」從6月7日起持續到8月4日，燈區囊括鹿港主要景點及道路，包括中山路、鹿港老街、公會堂、桂花藝術村、舊鹿港溪等地。

除絢麗的小鎮光影藝術將點亮鹿港的夜晚，鹿港慶端陽活動也將在8日到10日端午連假登場，其中除有重頭戲夜間國際龍舟賽，還有河中舞台音樂表演、探索小鎮集章樂、鹿港人文小旅行、美食市集、傳統宮廟煎堆及祈福活動、觀光工廠優惠手作體驗等系列活動。

此外，鹿港鎮公所也舉辦「2024鹿港四季紅夏鬧端陽系列活動」，活動，是端午假期絕佳的旅遊熱點。