捷運新北樹林線，這幾年受到疫情與原物料飇漲影響，流標多次，無黨籍新北市議員蘇泓欽今在議會總質詢表示，樹林線後來分成樹林段與土城段招標，土城段又分成880A、880B，共分成3段招標，追問880B標案何時能標出？否則會「血路不通」，也無法通車，捷運局長李政安回應，雖然流標但已檢討過會再增加預算，並保留決標方式，要等財務計畫行政院同意才能決標，雙軌並行，會盡快重新招標。

蘇泓欽指出，捷運樹林線分成樹林段與土城段招標，其中890樹林標由城林橋到迴龍，在2022年11月已經開工，工期8年；但是880土城標的招標還是不順利，4度流標；且土城標分成兩個標案，880A由中和高中到金城路二段是地下的；880B由金城路二段到城林橋，是高架的。

蘇泓欽表示，其中880A還是多次流標，經調整預算，總算在去年12月1日決標，也在今年開工了；但是880B今年5月因無廠商投標流標，是因為市府沒錢嗎？有無向中央爭取預算，這段如沒發包出去土城段也不會通，就像是血路不通，酸言：「這不是腳麻而已，是整隻都斷掉」。

李政安回應，修正計畫4日交通部審查委員會已通過，資料修正好再請盡快報行政院核定，會盡快重新招標。

捷運局補充880B區段標3月29日第一次公告招標預算約107.5 億元，5 月16 日開標因無廠商投標流標，台北捷運局二工處刻正檢討流標原因後將再度招標，將再檢討調整工率、營建物價指數及稅什費等預算後，盡速再次上網公告，並採保留決標方式辦理，以爭取時效。