聯合航空人力資源與勞資關係部門主管格博（Kate Gebo）表示，他們預計2024年召募約1萬名新員工，低於先前規劃的1.3萬～1.5萬名員工。自今年1月以來，該公司已新增4,000名新團隊成員，其中包括800多名飛行員與600多名空服員。

格博表示：「我們的召募工作與業務成長直接相關。」聯合航空是波音公司的主要客戶。波音今年飛機交機量估減少25％至66架。