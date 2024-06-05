聯合航空人力資源與勞資關係部門主管格博（Kate Gebo）表示，他們預計2024年召募約1萬名新員工，低於先前規劃的1.3萬～1.5萬名員工。自今年1月以來，該公司已新增4,000名新團隊成員，其中包括800多名飛行員與600多名空服員。
格博表示：「我們的召募工作與業務成長直接相關。」聯合航空是波音公司的主要客戶。波音今年飛機交機量估減少25％至66架。
路透社報導，美國聯合航空（United Airlines）公司4日表示，由於美國飛機製造商波音延後交付飛機，因此他們今年召募的員工數量將低於先前預期。
聯合航空人力資源與勞資關係部門主管格博（Kate Gebo）表示，他們預計2024年召募約1萬名新員工，低於先前規劃的1.3萬～1.5萬名員工。自今年1月以來，該公司已新增4,000名新團隊成員，其中包括800多名飛行員與600多名空服員。
格博表示：「我們的召募工作與業務成長直接相關。」聯合航空是波音公司的主要客戶。波音今年飛機交機量估減少25％至66架。
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