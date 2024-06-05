台北市長蔣萬安4月出席信義區里長座談會，其中廣居里長楊玉堂建議，放寬鄰長須設籍在所任職鄰的規定，只要設籍在同里即可，台北市長蔣萬安也當場允諾。而民政局也已修正要點並通知里長，楊玉堂指出，豪宅區、商辦區等較容易被原規定限制，放寬規定後只要請熱心里民擔任鄰長即可，許多空缺現已提出申請。

民政局自治行政科長方英祖表示，修正前已詢問各區里長聯誼會會長，也確實有里長遇到類似困境，如1個鄰就是1座社區大樓，在尋覓鄰長人選時會遇到困難，目前已修正要點並通知里長，讓里長在鄰內沒有找到適當人選時，可以從里內找尋熱心里民擔任，以便里長作業。

他說，鄰長變動頻繁，里內每月送名冊至區公所，由區公所審核是否符合戶籍在里內的資格。

楊玉堂則說，大巨蛋當地設有2個鄰，但並沒有實際居住事實的住戶，101大樓也都是商辦沒有住家，還有豪宅區也較難以找到鄰長，而里內本身就有許多志工，因此鄰內找不到鄰長，就可以請本里志工擔任，已於5月底收到民政局公文，很多里長都已提報鄰長。