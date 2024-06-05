國民黨主席2025年改選，近日傳出國民黨內各方爭奪，也讓韓國瑜辦公室昨深夜發聲明澄清。對此，國民黨主席朱立倫直言，這任黨主席還有1年4個月，明年這個時候再來討論都綽綽有餘，部分媒體與名嘴造謠生事，相關傳聞都是無風起浪、子虛烏有，並製造當事人的困擾，「我（覺得）對韓院長來講，也真的是造成他很大的困擾」。

朱立倫今日上午參加國民黨智庫所舉辦的「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會受訪時表示，這一任的黨主席是到明年的10月，還有1年4個月時間，明年這個時候再來討論都綽綽有餘，現在有些人透過媒體造新聞，或者是有一些名嘴在無風起浪，這些都是製造當事者的困擾。

朱立倫指出，尤其對韓國瑜，目前立法院有這麼多辛苦的工作，「我（覺得）對韓院長來講，也真的是造成他很大的困擾」，而且不論是國民黨新北市長侯友宜或台中市長盧秀燕，大家都在拚市政，媒體與名嘴製造謠言與困擾，就是想要造成國民黨內部的紛爭對立。

朱立倫重申，相關傳聞都是子虛烏有、無風起浪，對社會絕非好事，並呼籲黨內團結努力，現階段就是把市政工作做好並通過民生法案。

對於有名嘴指稱朱立倫為了爭取連任黨魁，現階段只能隱忍立法院國民黨團總召傅崐萁，朱立倫強調，這就是標準的造謠，自己一直在隱忍一些造謠的媒體與名嘴，因為他知道這些人的目的就是要讓國民黨亂，但相信類似傳聞如果對民進黨來說，也一定會鄭重否認，像過去有所謂「馬王之爭」，現在就是「賴柯之爭」，民進黨是否也要來解釋？

朱立倫強調，這些傳聞都是無意義的事情，大家還是好好的努力的把民眾關心的議題做好，至於要製造謠言的媒體，他「我也知道造謠媒體的目的，但這絕非民眾之福。」