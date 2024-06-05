旅遊業也可以很「永續」！鳳凰旅遊長期致力於環保議題，積極導入綠色旅遊，宣布與德國漢莎航空集團完成SAF（永續航空燃油）合作，取得永續減碳認證合作證書，以實際行動愛地球，減低因旅行所造成的碳排放。

鳳凰旅遊認為，使用永續航空燃油(SAF)，絕對是旅行業刻不容緩的責任與方向，面對全球暖化及地球環境氣候變遷，我們必需正視人類行為對地球的巨大影響，使用SAF燃油與傳統煤油相比，能夠減少高達80％的碳足跡。鳳凰很榮幸能與漢莎集團合作，成為支持SAF的一員，為我們的環境盡一份心，唯有留住世界的美好，才能繼續帶著大家去欣賞世界的美！

鳳凰旅遊在2023年經環境部核定為銀級環保標章，一直以來推廣企業環保，並透過綠色旅遊行程，對旅客產生正面影響，對內則規劃環保公益活動並鼓勵公司內部珍惜資源，此次的合作，無疑是向永續旅遊的願景又邁進了一步。

合作伙伴德國漢莎集團，多年來一直積極參與SAF研究，所謂的永續航空燃油(SAF)是一種不使用化石原料生產的航空燃料，可以由多種原料製成，其中包括生物原料和非生物原料。目前主要的SAF是由生物殘留餘物所生產，如廢棄食用油。若有機會搭乘歐陸中段且所屬漢莎集團的飛機，均已注入20％的SAF份額至飛行系統，減少乘客個人與飛行相關的二氧化碳排放。

漢莎集團是全球五大SAF客戶之一，努力推動下一代永續航空燃油的引入，包括基於廢棄物材料、可再生電能(Power-to-Liquid, PtL)以及直接利用太陽光合成燃料(Sun-to-Liquid, StL)等，目標希望在2050年實現碳中和的夢想。