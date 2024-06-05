一場足球賽得進11球才算勝利，聽起來遙不可及的目標，但中山工商女子足球隊以超高團體默契及決心打破5年來紀錄，以比進球數氣走尋求連霸的台東體中，更以15比0的佳績完封桃園壽山高中，勇奪2024全國室內五人制足球錦標賽冠軍。

中山工商校長林昭億表示，該校女足隊近5年來最佳成績僅得到亞軍，今年雖以高一、高二球員為主，高三擔任支援角色，但15位球員個個都有很高企圖心，全數輪番上場，以幾乎不可能的任務達陣成功，寫下5年來最佳成績。

「球是圓的！」林昭億指出，今年全國室內五人制足球賽高女組雖只有4隊參加，採循環賽，但每隊都是五人制的強隊，要贏對手原本就不容易，更何況一場球要踢贏對手11球以上才能奪冠，這在足球場上幾乎是不可能的任務，但中山工商女將們就用實力證明，球是圓的，任何可能性都有，只要願意拼搏就有機會讓奇蹟發生。

女足教練鞠欣馨分析致勝關鍵，首役即對上強敵永慶高中，靠著一年級生賴宛貞個人獨進2球拿下首勝。賴宛貞就讀阿蓮國中時就踢五人制，允文允武，學業成績佳，尤其她左撇子關係，左右腳都能踢球，能迷惑對手防守節奏，突破能力佳。

鞠欣馨表示，第二場遭遇去年冠軍隊台東體中，雙方實力相當，終場以一比一踢和。第三場對壘桃園壽山高中，由於台東體中贏壽山高中十一球，中山工商必須贏壽山高中十一球以上，才能比進球數勝出，球員壓力之大不言而喻。

鞠欣馨指出，上半場中山工商僅踢進4分，幾乎與冠軍無緣，球員表情沮喪，中場休息時間她向球員信心喊話，同時重新調整戰術，下半場一開賽女將們果然火力全開，與上半場判若雲泥，終場就以15比0大勝對手，同時也摘下今年度后冠。

鞠欣馨說，陣中除了賴宛貞表現出色，現為U20及ISF國家代表隊國手的陳昱嫀表現也是可圈可點，陳在賽前才剛參加ISF足球世界盃從大連返台，在大連六場比賽個人踢進7顆球，表現優異。守門員孫芸芸雖是高一生但有大將之風，為球隊守下不少危險球，功不可沒。