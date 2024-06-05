國道1號中山高速公路彰化北斗路段昨晚發生貨櫃車火燒車，現場狀況直到今天凌晨才完全排除。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

國道1號中山高速公路昨晚不平靜，在台中、彰化路段連續發生2起火燒車事件，其中發生在彰化路段的貨櫃車火燒車，因貨櫃內載運許多進口貨品，消防員撲滅火勢後，還得協助將貨櫃內的貨品清出，以避免死灰復燃而延燒。

國道三隊員林分隊長廖偉志指出，昨晚9點半左右，中山高速公路南向221.9公里彰化北斗路段發生火燒車，由王男（46歲）駕駛裝載進口貨物的營業貨櫃車行經事發路段時，左後第二軸輪胎內側起火，王男將車停靠路肩後下車，隨即整輛車陷入火海。

這起火燒車事故從發生到火勢撲滅後，直今天凌晨零時40分許狀況才完全排除，未波及其他車輛。經查，貨櫃車駕駛王男未受傷，也無酒駕情事，。

溪州消防分隊分隊長林芫茂表示，到場時發現貨櫃車車輪有燃燒的狀況，隨即鋪設兩道水線灌救，雖然很快就將火勢撲滅，但因考量貨櫃內的貨品有延燒之虞，仍在現場協助將貨品移出後予以殘火處理。

國道三隊指出，用路人行駛途中感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。