葉門「青年運動」（Houthi）叛軍說，為了回應美軍最近在葉門的軍事行動，他們攻擊了身在紅海的美國航母「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）。
「青年運動」軍事發言人薩里（Yahya Saree）上周五宣布，他們發動了飛彈攻擊。然而，五角大廈告訴《新聞周刊》（Newsweek），那是假消息。據路透報導，薩里周六又宣布，發動了另一次攻擊。他說，這是「過去24小時內，針對航母發動的第二次行動」。消息傳出後，緊接著網上便出現據說是「艾森豪」號受創的影像。
社群平台X用戶@iAmTheWarax周一貼文說，「證實了：『艾森豪』號遇襲，在多枚『青年運動』的攻擊下重創」。而照片似乎顯示，它停泊在索達灣（Souda Bay）修整。貼文寫道，從飛行甲板上出現的大片帳篷來看，「我們評估，『艾森豪』號不太可能在可預見的未來恢復服役」。而貼文還附了一艘停靠船隻的衛星圖像，到周三中午為止，已有46萬人瀏覽。
而X社群平台上的另一名用戶@Alhussaini21S周日則公開了據稱是「艾森豪」號受重創的錄影，至今已有超過300萬人瀏覽。貼文中寫道，「被穿透......# 『艾森豪』號，他是上帝」。
英美為了報復「青年運動」攻擊國際航運船舶，一直在打擊相關目標。英國國防部證實，最近的軍事行動針對葉門西部港市荷台達（Hodeidah）的一些據點，而當地有無人機和地對空武器。
另一方面，有網友回應，周一出現在照片中的是俄羅斯唯一航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov），它命運多舛，曾多次受創，如今停泊在莫曼斯克（Murmansk）修理。還有網友指出，所謂「艾森豪」號受損的錄影，其實是它停泊在諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）的影像，而艦上的破洞則是經變造而成，不足以成為「艾森豪」號遭「青年運動」攻擊受損的證據。
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