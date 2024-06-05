「青年運動」軍事發言人薩里（Yahya Saree）說，他們兩度攻擊美國航母「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）。

葉門「青年運動」（Houthi）叛軍說，為了回應美軍最近在葉門的軍事行動，他們攻擊了身在紅海的美國航母「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）。

「青年運動」軍事發言人薩里（Yahya Saree）上周五宣布，他們發動了飛彈攻擊。然而，五角大廈告訴《新聞周刊》（Newsweek），那是假消息。據路透報導，薩里周六又宣布，發動了另一次攻擊。他說，這是「過去24小時內，針對航母發動的第二次行動」。消息傳出後，緊接著網上便出現據說是「艾森豪」號受創的影像。

社群平台X用戶@iAmTheWarax周一貼文說，「證實了：『艾森豪』號遇襲，在多枚『青年運動』的攻擊下重創」。而照片似乎顯示，它停泊在索達灣（Souda Bay）修整。貼文寫道，從飛行甲板上出現的大片帳篷來看，「我們評估，『艾森豪』號不太可能在可預見的未來恢復服役」。而貼文還附了一艘停靠船隻的衛星圖像，到周三中午為止，已有46萬人瀏覽。

而X社群平台上的另一名用戶@Alhussaini21S周日則公開了據稱是「艾森豪」號受重創的錄影，至今已有超過300萬人瀏覽。貼文中寫道，「被穿透......# 『艾森豪』號，他是上帝」。

CONFIRMED: uss eisenhower (pictured docked for repairs in souda bay) hit and severely damaged by multiple houthi ballistic missiles.



judging by extensive tent city developing on the flight deck, we assess it is unlikely eisenhower will return to service in the foreseeable future pic.twitter.com/y3eO53Z7mb — matthew. (@iAmTheWarax) June 3, 2024

英美為了報復「青年運動」攻擊國際航運船舶，一直在打擊相關目標。英國國防部證實，最近的軍事行動針對葉門西部港市荷台達（Hodeidah）的一些據點，而當地有無人機和地對空武器。

另一方面，有網友回應，周一出現在照片中的是俄羅斯唯一航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov），它命運多舛，曾多次受創，如今停泊在莫曼斯克（Murmansk）修理。還有網友指出，所謂「艾森豪」號受損的錄影，其實是它停泊在諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）的影像，而艦上的破洞則是經變造而成，不足以成為「艾森豪」號遭「青年運動」攻擊受損的證據。