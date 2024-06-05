隨著聯準會持續升息，資金紛紛流入債市，不論是為了領取高債息，還是卡位降息契機，債券已成為投資標配。然而，對於現階段想加入的投資人來說，面對長債與短債、美國公債與投資等級債等多種選擇，往往令人不知所措。

國泰投信表示，投資不必如此複雜，交給專業基金經理人是省時省力的最佳方式。例如國泰美國優質債券基金，其投資組合混合了長短債與投資等級債、美國公債，並能即時因應市場動態進行調整，這是單一債券ETF無法相比的優勢。此外，該基金還分為配息型和不配息型，滿足投資人的現金流需求。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸表示，截至5月底，投資等級債的平均票息率為4.19%，而考量買進債券價格的票息收入上升至4.6%，創下10年來新高。從穩健領息的角度來看，投資級債具備高度投資價值，國泰美國優質債券基金中有約85%的比重配置於投資等級債。

回顧上一次降息循環（2019年4月至2020年7月）的數據，若於降息前三個月（2019年4月）進場投資各類資產，並持有至降息啟動後一年，美國投資等級債的報酬率最佳，達17.5%；依序為美國公債的15.4%、標普500指數的13.8%、美國非投資等級債的5.8%及道瓊工業指數的2.5%。

因此，無論從領息或資本利得的角度來看，國泰美國優質債券基金都具有顯著優勢。建議投資人在即將啟動降息前，及早佈局相關債券基金，把握降息帶來的投資良機。