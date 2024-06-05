Nvidia指出，正在研究三星與美光各樣的HBM，無論是哪家公司都需要有Nvidia的許可才能跟SK海力士直接競爭。里昂證券認為，三星在第5代HBM，也就是堆疊8層的HBM3e上似乎檢測不順，但未來兩到3個月應可過關。

黃仁勳指出，還沒有失去任何資格測試的三星，其高階HBM產品還需要更多工程測試，只必須還要電子工程檢測而已，這部分還沒有做。本來前一天要做但還沒做，這方面必須要有點耐心。

彭博社表示，用於訓練ChatGPT等人工智慧AI模型的HBM晶片，三星研發水平遠不如SK海力士。同時，股價表現也不佳，SK海力士今年迄今大漲近35%，但三星電子卻下跌3%左右。

路透社曾報導過，三星正在努力解決HBM的散熱以及功耗問題，黃仁勳回答，那並不重要。彭博社認為，NVIDIA需要有更多HBM供應商，如果三星能夠成為下一代HBM供給業者，對NVIDIA來說也是好事一件。

三星表示，最新的HBM產品HBM3e已開始量產，計劃在第2季量產12層的。同時，預估2024年HBM供應量將比2023年增加至少3倍。里昂證券認為，2024下半年若真可成為NVIDIA以及AMD的供應商，三星股價可望出現反彈。