ACC說，公司需要研發低成本電池，以供應低價電動車。該公司並將在今年底或2025年初確認工廠建設時間表。
ACC一直努力於在義大利Termoli和德國Kaiserslautern分別建造一家電池工廠。該公司目前也正在法國北部的第一家工廠擴大生產。
歐洲的電動車市場已經明顯放慢，主要是高利率和政府補貼的減少，促使消費者轉向顯則混合動力車或燃油車。
此外歐洲電池製造商也面臨中國企業不斷增加的壓力，他們主要使用較為廉價的磷酸鐵鋰(LFP)電池，進而顯著降低了生產成本。
Stellantis還與中國的寧德時代達成合作協議，在歐洲建立一座LFP電池製造工廠。
在媒體的簡報會上，Stellantis執行長Carlos Tavares被問到是否仍舊支持在歐洲建立三座電池工廠，他說，公司將根據電動車市場銷售增長的速度，調整電動車投資計畫。他補充說：「我們無法控制該速度」。
賓士在一份聲明中說，ACC對公司有承諾，而且賓士的電氣化策略仍在進行中。
Stellantis擁有ACC的45%股權，為最大股東；賓士則擁有30%。法國道爾達能源(Total)子公司Saft則擁有25%。
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