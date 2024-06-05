國民黨立院黨團總召傅崐萁日前喊話花東交通建設三法在本會期結束前一定要通過，但黨內雜音不斷，國民黨智庫也提出「花東三法」再評估建議，對於財務、工程、技術及環境之可行性需要再評估。對此，國民黨主席朱立倫也強調，重要法案的確要尋求共識後，形成大家推動的重要政策。

朱立倫今日上午參加國民黨智庫所舉辦的「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會受訪時表示，任何的重要的地方建設都是地方民意所需求的，但是會就它的環境、就它的財務、就它的可行性都會提出很多一些建言給立法院的黨團。

朱立倫表示，他們對於重要的法案都是需要尋求共識，花東三法有它的必要性，但是也有它的一個大家共同取得共識的一個過程，希望在這個過程當中，多讓社會多瞭解，也讓不同的意見多溝通，最後形成共識，來形成一個大家推動的重要政策。

傅崐萁日前預告7月16日休會前一定通過花東交通三法，黨內雜音不斷，有藍委私下表示拒絕背書，而立法院長韓國瑜宴請藍委時，也喊話暫緩推動爭議性法案，同時國民黨智庫也給出建議，財務、工程、技術及環境之可行性需要再評估。

財務方面，傅崐萁雖說不用特別預算，但會排擠其他建設預算，而國家一年能用在公設的預算僅6000億元；至於可能性，交通建設計畫案屬於行政權，使用專法立法的前例很少，不過特別條例有可參考的前例；而且這三項交通建設交通部都在進行評估，是否有立專法的必要性還要再商榷。

環境方面，智庫也指出，花東三法還未進行環境影響評估，雖然國道六號東延案交通部有做可行性研究，不過在特別法中卻明定建設必須10年內完成，技術上有困難；加上才發生0403大地震，工程上不僅要克服自然環境的障礙，還有超過20個環團反對此案。