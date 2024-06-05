隨著聯準會升息至高位，不論想領高債息，或是卡位降息契機的資金已紛紛流入債市，債券儼然成為投資標配。但對於現階段想加入的投資人來說，究竟要買長債還是短債，美國公債還是投資等級債？多方資訊讓人不知如何下手。

國泰投信表示，投資不用這麼複雜，交給專業的基金經理人協助是最省時省力的方式，如國泰美國優質債券基金，投組混搭長短債與投等債、美債，並可即時因應市場動態調整，這正是投資單一券種的債券ETF沒有的優勢，此外，基金還分為配息型和不配息型，可滿足投資人的現金流需求。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸說，截至5月底，投資等級債平均票息率4.19％，而考量買進債券價格的票息收入上升至4.6％，創10年來新高，就穩健領息的角度而言，投資級債深具投資價值，國泰美國優質債券基金就有85％左右的比重配置於投等債。

此外，回顧上一次降息循環數據（2019／4～2020／7），若於降息前三個月（2019／4）進場投資各類資產，且降息啟動後仍持有一年，報酬率以美國投等債最佳，績效可來到17.5％，依序才是美國公債的15.4％、標普500指數的13.8％、美國非投等債的5.8％與道瓊工業指數的2.5％。

因此不論從領息或資本利得的角度，國泰美國優質債券基金都具有高度優勢，建議投資人在即將啟動降息前，及早布局相關債券基金，卡位降息順風車。