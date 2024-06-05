這周六起就是為期3天的端午連假，同時也是今年最後一波連假，交通部公路局預估這次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，預估觀光旅遊車潮將於6月8至9日湧現，返回工作地車潮估從6月9日下午至10日陸續出現，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路局表示，主要城際道路易壅塞的路段及時段如下，建議民眾可避開壅塞時段，包括台9線蘇花路廊，南下6月8日10-12時；北上6月10日15-20時；台9線南迴公路，台東往屏東方向6月10日16-19時；台1線水底寮至楓港路段，南下6月8日11-15時；北上6月10日15-21時。

以及台61線鳳鼻至香山路段，南下6月7日15-19時及6月8日7-12時；北上6月10日15-21時；台61線竹南路段，南下6月8日10-12時；北上6月10日14-20時；台61線中彰大橋改建路段，南下6月8日8-17時及6月9日10-15時；北上6月9日15-19時及6月10日14-20時。

公路局提醒，台61線中彰大橋改建路段因施工所需，將管制及調整部分車道通行（中彰大橋改建路段調整為雙向各1車道通行），預估連假有車多壅塞情形，已規畫相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段、台26線墾丁路段，預估連假車多壅塞，以上道路狀況已發布在公路局疏運網頁，另外也會提供即時交通資訊，請用路人多利用作為外出行程規畫或調整參考。

公共運輸部分，為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路局連假推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘89條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

另針對前往東部的民眾推出專案優惠，持東部國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠；及花東地區「在地有腳」租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)等優惠措施，以上兩項專案優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

公路局於這次端午連假積極協調各國道業者籌措運能，總計提供3.5萬班次及97萬座位數，各業者陸續於113年5月13日起開始販售預售票，截至5月27日端午連假全線國道客運已售出2.5萬張預售票，占可售張數11.63％，其中西部計2.1萬張，占13.08％；東部3254張，佔6.65％，尚餘許多坐位歡迎民眾多加利用，該局將依據銷售狀況請業者機動調整班次，以滿足國人旅運需求。

相關疏運資訊，民眾均可至公路局網站查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。公路局提醒，民眾於返鄉及出遊前可參考易壅塞路段及時段，預先做好行前規劃，亦可多加利用公共運輸多項優惠，減少交通壅塞同時安全抵達目的地。