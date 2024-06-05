輝達（NVIDIA）共同創辦人兼執行長黃仁勳日前對外喊話，表示將在五年內於台灣設立設計中心，並已經開始尋覓適合的地點。此番說法一出也引發各縣市的「搶人大戰」，都希望黃能在自己的縣市落腳。對此台北市長蔣萬安5日表示，北市府已經成立府級專案小組，除了輝達外，也希望能爭取其他AMD等相關科技巨擘。而被問到要如何吸引黃仁勳？蔣則笑著表示，知道黃很喜歡逛夜市吃小吃，自己有私人的口袋名單，很希望有機會可以帶他去逛逛走走。

蔣萬安表示，只要依照相關的合約來進行，北市府非常願意來歡迎不管是NVIDIA或是AMD等科技巨頭能夠設廠，甚至落腳在台北市。他說，第一時間北市府即刻的成立府級的專案小組，並由副祕書長游適銘來擔任PM，統籌包括產業局、資訊局、財政局、地政局等所有相關單位，包括輝達，還有其他AMD等相關科技巨擘，都希望能夠爭取他們來台北設研發中心以及相關的投資。

蔣萬安也透露，北士科的地段是一個考量選項之一，只要符合法規，都會依規定來辦理，市府也會盡可能傾全力來給予最佳的條件跟優惠，來滿足包括輝達在內這些AI科技大廠的需求。

他也分析，台北市絕對有最佳的區位條件跟優勢，除了匯聚了最豐富的IC資通訊產業，有1萬3859家都設立在台北市，而輝達最主要的供應商有16家，都設立在台北市。輝達的台灣總部也就在內湖，同樣的第一家的人工智慧創建研發中心也設立在內科。

蔣萬安也打趣地表示，大家也知道黃仁勳他非常愛台北市的夜市，幾乎走遍了各大小夜市，「當然我也有私人的口袋名單，我也很希望有機會可以帶黃仁勳去逛逛走走。」他說，希望未來可以帶著黃仁勳到南機場夜市、景美夜市等他可能還沒有機會去的夜市，都非常願意親自帶他去品嘗在地美食。

至於針對新竹縣長楊文科4日對外透露，輝達有主動聯繫新竹縣政府一事，蔣萬安則直言，產業局第一時間也都已經跟輝達聯繫上，現在北市府就積極努力接洽爭取。蔣也強調，很希望有機會可以好好地帶著市府團隊，來跟他了解輝達它接下來需要的項目、需求是什麼？這些北市府都很願意，包括他個人、相關局處首長都願意做非常詳盡的說明。