娜路彎大酒店拍賣二手家具，包含木製鞋櫃、茶几、床頭櫃、電視櫃等，最低只要百元價。（蕭嘉蕙攝）

0403花蓮大地震衝擊台東縣觀光產業，在地老字號五星級飯店「娜路彎大酒店」趁勢進行內部改裝。（蕭嘉蕙攝）

0403花蓮大地震陰霾揮之不去，台東縣觀光產業低迷不振，在地老字號五星級飯店「娜路彎大酒店」趁勢改裝，將房內家具設備汰舊換新，提升住宿環境品質，並舉辦二手拍賣便宜出清，盼以全新面貌迎接暑假旅遊旺季。

搶救震後觀光，觀光署推出台東振興旅遊方案，台東縣政府也加碼祭出萬元抽獎活動，6月上路至今，吸客成效不佳，端午連假住房率一片愁雲慘霧，旅宿業紛紛寄望7月熱氣球嘉年華活動，催出暑假旅遊熱潮。

協理邱盛堂表示，集團旗下飯店不定期更新硬體設施，提供顧客優質住宿體驗，由於震後客況一直不理想，就趁這段空檔進行內部改裝，汰換舊家具進行拍賣，歡迎有興趣的民眾洽詢。

娜路彎大酒店總計292間客房，此次針對主樓層150間房更新家具設備，拍賣的二手家具包含木製鞋櫃、茶几、床頭櫃、電視櫃等，最低只要百元價就能帶回家。

潘姓民眾笑說，五星級酒店住不起，至少可以買五星二手家具，撿便宜很划算。