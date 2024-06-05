大陸網上近期掀起到香港明星家打卡的風潮，繼郭富城大坑豪宅淪為大陸遊客旅遊景點後，劉德華、周潤發等人也接著遭殃！近來劉德華位在加多利山的豪宅也被網友朝聖，甚至有房仲以「與天王做鄰居」當作賣點，聲稱可以觀察華仔的一舉一動，行徑相當誇張。

一名大陸網友日前在小紅書上傳「天王劉德華的香港豪宅」的短片，片中可見他在劉德華的住家圍牆外，一邊拍攝一邊介紹周圍環境，甚至說道：「我們看一下這棟別墅有多大，不知道現在華仔在不在家」。

據悉，劉德華是在2009年以2億港幣(約8.3億台幣)買下這棟豪宅，屋內設有地窖、私人影院及健身房，還有專為女兒設計的玩具屋及書房，而目前房價已超過6億港幣(約24.9億台幣)，漲了三倍。由於加多利山為九龍區歷史最悠久的豪宅，環境相當幽靜，因此包括陳慧琳、吳君如、成龍、張家輝等巨星也都曾在該地置產。

近期有大陸網友到劉德華的加多利山豪宅朝聖。（圖／翻攝自小紅書）

而影片曝光後，網友看了紛紛表示，劉德華豪宅外觀相當樸實，沒有過多華麗的裝潢「天王有錢也接地氣」、「華仔從不炫富」、「錢花得實用」，但也有人直言「怎麼有點像監獄」。不過，此舉動讓不少粉絲認為不恰當，即使對於偶像的生活感到好奇，也不該去侵犯對方隱私。甚至還有房仲看準這點，以此作為廣告，更是不應該。

有房仲以可以看到劉德華豪宅做為賣點打廣告。（圖／翻攝自小紅書）

至於周潤發位在香港九龍塘金巴倫道的豪宅，同望吸引粉絲前往打卡。據港媒報導，該地也是有名的富人區，周潤發於1990年以1470萬港幣（約6千萬新台幣）購入，之後便長住於此，如今市值已暴漲到3億港幣（約12.1億新台幣），相當驚人。除此之外，他還有其他房產、海外投資及股票；而擁有龐大資產的他，卻相當親民且接地氣，近期還在小吃店被民眾巧遇。

周潤發位在香港九龍塘金巴倫道的豪宅，也吸引不少粉絲前去打卡。（圖／翻攝自小紅書）

周潤發近期在小吃店被民眾巧遇。（圖／翻攝自微博）